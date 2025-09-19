Reggimento Logistico ‘Sassari’ il Colonnello Cavicchia subentra al sannita Fortunato

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta ieri, presso la caserma “Attilio Mereu” di Cagliari, la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento LogisticoSassari”, tra il Colonnello Eugenio Fortunato e il Colonnello Domenico Cavicchia. L’evento, presieduto dal Comandante della Brigata “Sassari”, Generale di Brigata Andrea Fraticelli, ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, nonché della cittadinanza. Schierati sul piazzale la Bandiera di Guerra del Reggimento, il Gonfalone della Città di Cagliari – decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare – il Gonfalone della Città Metropolitana di Cagliari, Sinnai e i Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

