Reggimento Logistico ‘Sassari’ il Colonnello Cavicchia subentra al sannita Fortunato
Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta ieri, presso la caserma “Attilio Mereu” di Cagliari, la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento Logistico “Sassari”, tra il Colonnello Eugenio Fortunato e il Colonnello Domenico Cavicchia. L’evento, presieduto dal Comandante della Brigata “Sassari”, Generale di Brigata Andrea Fraticelli, ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, nonché della cittadinanza. Schierati sul piazzale la Bandiera di Guerra del Reggimento, il Gonfalone della Città di Cagliari – decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare – il Gonfalone della Città Metropolitana di Cagliari, Sinnai e i Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: reggimento - logistico
Il colonnello Fortunato saluta, Domenico Cavicchia al comando del Reggimento logistico “Sassari” - X Vai su X
Dietro il successo di ogni missione c’è una logistica efficiente. Il reggimento Logistico “Julia” si addestra costantemente per sostenere i reparti della Brigata alpina ‘Julia’ attraverso attività di mantenimento, rifornimenti e trasporti. #EsercitoItaliano #Forzearmate Vai su Facebook
Avvicendamento nella “Folgore”: Giuliano Bilotta nuovo comandante del reggimento logistico - Bechi Luserna” di Pisa, alla presenza del Comandante della Brigata paracadutisti “Folgore”, Generale di Brigata Roberto ... Segnala lanazione.it
La Folgore mai vista: viaggio nel reggimento logistico - Il generale americano Omar Bradley, uno degli artefici della strategia che ha portato alla fine del nazismo, diceva: “I dilettanti discutono di strategia, i professionisti parlano di logistica”. Secondo ilgiornale.it