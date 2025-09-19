Reddito di base RED | Non è assistenzialismo è misura distributiva Per la guerra si trovano coperture per il welfare no?

“Bisogna introdurre anche in Italia un reddito di base incondizionato. Una misura che non ha nulla a che vedere con l’ assistenzialismo. È una misura distributiva. Serve prendere la ricchezza dove ce n’è troppa e riportarla alla base”. A rivendicarlo Mariella Vitale, vicepresidente dell’ associazione RED – Reddito, Europa, Diritti, presentando alla Camera dei deputati una road map per la proposta, con importi, fasi di attuazione, coperture potenziali e modalità di gestione. Presente all’iniziativa di RED anche Dario Carotenuto, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Commissione Lavoro della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

