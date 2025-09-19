Recuperati i manufatti della nave Britannic gemella del Titanic

Dal vassoio in argento alla campana di vedetta: incredibili manufatti recuperati per la prima volta da 120 metri di profondità nel Mar Egeo e che portano alla luce la storia della nave Britannic, la gemella dimenticata del Titanic che affondò nel 1916 al largo dell'isola greca di Kea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Recuperati i manufatti della nave Britannic, gemella del Titanic

Recuperati i manufatti della nave Britannic, gemella del Titanic.

