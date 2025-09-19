Record di velocità con una Ferrari SF90 Stradale sul ponte di una nave a 164 km h

Nuova impresa di Fabio Barone, pilota romano che a bordo di una Ferrari SF90 Stradale ha sfrecciato a 164 kmh sul ponte della Nave Trieste della Marina Militare Italiana, ormeggiata al porto di Civitavecchia. L'anno scorso, Barone ha stabilito il record della Federazione Italiana Cronometristi su un'altra portaerei nel sud Italia, raggiungendo i 152 chilometri all'ora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Record di velocità, con una Ferrari SF90 Stradale sul ponte di una nave a 164 km/h

Fabio Barone conquista il 7° record del mondo: con la sua Ferrari a 164 all'ora sul ponte di Nave Trieste - Nel porto di Civitavecchia il pilota romano conquista con la Sf90 Stradale il nuovo record di velocità a bordo di una nave, battendo il suo precedente primato di 12 chilometri orari, definendolo 'un s ... Si legge su adnkronos.com

Fabio Barone, record velocità: su una nave a 164 km/h con una Ferrari SF90 Stradale. VIDEO - 000 cv e sul ponte di lancio della Nave Trieste, l'unità più innovativa e tecnologica della Marina Militare Italiana, il pilota romano a Civitavecchia si è ... Segnala sport.sky.it