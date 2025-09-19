Recanati la piccola Rebecca non ce l' ha fatta | muore a un anno in ospedale pochi giorni l' incidente in auto coi genitori

Corriereadriatico.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RECANATI - Il cuore della piccola Rebecca, di appena un anno, ha smesso di battere ieri mattina all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La piccola sabato scorso era in auto con i. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

recanati la piccola rebecca non ce l ha fatta muore a un anno in ospedale pochi giorni l incidente in auto coi genitori

© Corriereadriatico.it - Recanati, la piccola Rebecca non ce l'ha fatta: muore a un anno in ospedale pochi giorni l'incidente in auto coi genitori

In questa notizia si parla di: recanati - piccola

Recanati, la piccola Rebecca non ce l'ha fatta: muore a un anno in ospedale pochi giorni l'incidente in auto coi genitori; Rebecca Scipioni morta a 1 anno dopo l’incidente in auto; Tragedia a Recanati: morta la piccola Rebecca dopo lo schianto di sabato.

recanati piccola rebecca ceRecanati, la piccola Rebecca non ce l'ha fatta: muore a un anno in ospedale pochi giorni l'incidente in auto coi genitori - Il cuore della piccola Rebecca, di appena un anno, ha smesso di battere ieri mattina all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Riporta msn.com

recanati piccola rebecca ceRebecca Scipioni morta a 1 anno dopo l’incidente in auto - Sabato scorso era con la famiglia a Recanati, ma in via Nazario Sauro l’auto era finita fuori strada, per cause ancora da chiarire. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Recanati Piccola Rebecca Ce