Recanati la piccola Rebecca non ce l' ha fatta | muore a un anno in ospedale pochi giorni l' incidente in auto coi genitori
RECANATI - Il cuore della piccola Rebecca, di appena un anno, ha smesso di battere ieri mattina all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La piccola sabato scorso era in auto con i. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Recanati, la piccola Rebecca non ce l'ha fatta: muore a un anno in ospedale pochi giorni l'incidente in auto coi genitori - Il cuore della piccola Rebecca, di appena un anno, ha smesso di battere ieri mattina all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Riporta msn.com
Rebecca Scipioni morta a 1 anno dopo l’incidente in auto - Sabato scorso era con la famiglia a Recanati, ma in via Nazario Sauro l’auto era finita fuori strada, per cause ancora da chiarire. Come scrive ilrestodelcarlino.it