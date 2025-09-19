Rebecca Scipioni morta a 1 anno dopo l’incidente in auto

Recanati, 19 settembre 2025 – Quando era stata ricoverata, le sue condizioni non erano disperate. Ma si sono aggravate nel corso delle ore, delle poche giornate intercorse da quel brutto incidente dove è rimasta coinvolta. Rebecca Scipioni non ce l’ha fatta. Aveva solo un anno. Sabato scorso era con la famiglia a Recanati, ma in via Nazario Sauro l’auto era finita fuori strada, per cause ancora da chiarire. È passata una manciata di giorni e la piccola è peggiorata. Ieri purtroppo ne è stato constatato il decesso. Loreto è in lutto, si sono costituiti diversi gruppi di preghiera in attesa del funerale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

