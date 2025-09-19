Reazione a Catena Pane e Miele umiliati | Pagano loro

Nella puntata d i "Reazione a Catena" del 18 settembre su Rai 1, Pino Insegno ha accolto i "Pane e Miele" – Filippo, Nora e Simone, due fratelli e il padre da Rieti – che hanno sfidato e detronizzato le campionesse "Luminarie". I nuovi concorrenti hanno conquistato l'"Intesa Vincente" con 8 risposte corrette contro le 6 delle rivali, accedendo all'"Ultima Catena" con un montepremi di 92.000 euro.Nella manche decisiva, dopo errori che hanno dimezzato il premio a 23.000 euro, Nora ha proposto "Calcolo" per collegare "Estrazione" e "Considero", azzeccando la soluzione e vincendo al debutto. Il pubblico in studio ha esultato, mentre sui social l'ovazione è stata unanime: "Questi nuovi campioni credo resteranno in bel po’ di puntate", "Bravini, ci sanno fare", "Finalmente dei concorrenti all’altezza", "Bravissimo Filippo, dopo tanto tempo finalmente un campione degno di questo nome", "Per definizioni e ragionamenti sembra una delle migliori squadre delle ultime settimane", "Forte il papà", "Ma che bravo il papà". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, Pane e Miele umiliati: "Pagano loro"

In questa notizia si parla di: reazione - catena

