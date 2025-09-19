Nella nostra società sono in continuo aumento i reati d’impeto, i quali non devono essere confusi con i reati passionali. Di seguito andremo a sviscerarne le differenze e le relative conseguenze giuridiche. Cosa si intende per “ delitto d’impeto ”. Viene definito “ delitto d’impeto ” il fatto di reato commesso d’impulso, senza che la condotta penalmente rilevante sia preceduta da un’adeguata riflessione. Solitamente, tale delitto è compiuto sulla scia di un forte sentimento, come ad esempio quello d’ira nutrito nei confronti della vittima. Spesso confuso con il delitto passionale, in realtà questa fattispecie delittuosa d’impeto può avere svariate motivazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Reati d’impeto e passionali: differenze e implicazioni