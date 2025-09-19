Real Madrid-Espanyol sabato 20 settembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Catalani agguerriti al Bernabeu

Nel pomeriggio di sabato ci attende una grande partita: al Bernabeu si sfideranno Real Madrid ed Espanyol, che al momento sono al vertice della classifica. I Blancos sono primi, hanno vinto tutte le partite finora disputate mentre i Pericos rappresentano la grande sorpresa: tre vittorie e un pareggio per i catalani, bravi a sfruttare il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Espanyol (sabato 20 settembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Catalani agguerriti al Bernabeu

