Re Carlo Meghan Markle scatena un altro scontro imbarazzante con la Famiglia Reale
Re Carlo si è trovato a fare i conti un’altra volta con Meghan Markle che dall’altra parte dell’oceano ha cercato di attrarre su di sé l’attenzione con un post su Instagram, mentre la Famiglia Reale britannica era impegnata ad accogliere Donald e Melania Trump. Meghan Markle irrita Re Carlo. Ci eravamo illusi che finalmente Re Carlo e i Sussex avessero trovato la via della conciliazione dopo l’incontro tra il Sovrano e suo figlio. E invece no. Però, va detto che questa volta Harry non c’entra niente e soprattutto non si è lasciato coinvolgere dalla mogliettina. Infatti, è proprio Meghan Markle ad aver irritato profondamente Carlo, pubblicando un post sul profilo Instagram della sua azienda, As Ever, che proprio poteva risparmiarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: carlo - meghan
Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?
Re Carlo esasperato da Harry e Meghan Markle: la risposta sorprendente del Palazzo
Re Carlo, nessun perdono per Harry e l’imbroglio dei prezzi di Meghan Markle
Oggi, 15 settembre, il principe Harry compie 41 anni! Da sempre considerato il "ribelle" della famiglia reale, oggi è sposato con Meghan Markle e ha due figli. Di recente, ha espresso il desiderio di riallacciare i rapporti con il padre, Re Carlo III, e il fratello Willia - facebook.com Vai su Facebook
#Sabato Kate Middleton indossa un plaid per Fall e manda un messaggio al principe Harry e Meghan Markle dopo l'incontro con Re Carlo La promessa della Gilded Age evoca ricchezza, progresso tecnologico ed espansione economica #Rome #Italy http - X Vai su X
Harry festeggia il compleanno con Meghan Markle ma ha fatto una promessa a Re Carlo; La promessa del Principe Harry a Re Carlo dopo l'incontro a Londra; Harry domani a Londra (senza Meghan): incontrerà re Carlo? La settimana di impegni e l'ultimo dialogo con il padre.
Harry festeggia il compleanno con Meghan Markle ma ha fatto una promessa a Re Carlo - Ma prima di tornare in California ha dovuto fare una promessa a Re Carlo che non può non mantenere. Lo riporta dilei.it
Meghan Markle e la dedica la principe Harry: «Marito e padre meraviglioso» - Meghan ha condiviso un video in cui definisce il principe Harry “marito e padre amorevole” nel giorno compleanno. Come scrive amica.it