Re Carlo Meghan Markle scatena un altro scontro imbarazzante con la Famiglia Reale

Dilei.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo si è trovato a fare i conti un’altra volta con Meghan Markle che dall’altra parte dell’oceano ha cercato di attrarre su di sé l’attenzione con un post su Instagram, mentre la Famiglia Reale britannica era impegnata ad accogliere Donald e Melania Trump. Meghan Markle irrita Re Carlo. Ci eravamo illusi che finalmente Re Carlo e i Sussex avessero trovato la via della conciliazione dopo l’incontro tra il Sovrano e suo figlio. E invece no. Però, va detto che questa volta Harry non c’entra niente e soprattutto non si è lasciato coinvolgere dalla mogliettina. Infatti, è proprio Meghan Markle ad aver irritato profondamente Carlo, pubblicando un post sul profilo Instagram della sua azienda, As Ever, che proprio poteva risparmiarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

