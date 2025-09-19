Durante un ricevimento di Stato tenutosi presso il Castello di Windsor in onore dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Re Carlo III ha sorpreso gli ospiti condividendo un episodio personale risalente agli anni ’70. L’ aneddoto a proposito di un matrimonio che si sarebbe potuto compiere, ha così contribuito a rendere l’atmosfera della serata più informale, offrendo agli ospiti uno spaccato inedito della vita privata del sovrano e delle sue interazioni con le figure più importanti della scena internazionale. Leggi anche: Irruzione in pista nell’aeroporto in Italia, panico e paura: interviene la polizia L’inaspettata confessione di Re Carlo III. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Re Carlo, la rivelazione: né Diana né Camilla, chi doveva essere la moglie