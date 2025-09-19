RB Lipsia-Colonia sabato 20 settembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Quarto turno di Bundesliga che vede nel suo posticipo del sabato il RB Lipsia di Werner affrontare il neopromosso Colonia. Per i Roten Bullen seconda vittoria consecutiva sul campo del Magonza, arrivata grazie ad un gol di Bakayoko sul finire del primo tempo. Seconda gara senza gol al passivo dopo l’inizio traumatico contro il Bayern Monaco, e squadra tornata subito in carreggiata. I Geissboecken vengono dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: lipsia - colonia
Pronostico Lipsia-Colonia: la neopromossa fa sul serio
Italiani a Lipsia e.V. Vai su Facebook
Friburgo - Colonia in Diretta Streaming | IT; Dove vedere Lipsia-Atalanta oggi in tv: niente diretta in chiaro dell'amichevole dei nerazzurri; Amichevoli: l'Atalanta si sveglia nei minuti finali, Lipsia ko.
Pronostico Lipsia-Colonia 20 Settembre 2025: 4ª Giornata di Bundesliga - FC Colonia, in programma sabato 20 settembre alle 18:30: sfida avvincente di Bundesliga con scommesse aperte sull'esito finale e dettagli sulle condi ... Scrive bottadiculo.it
Il Friburgo risorge dalle ceneri, Lipsia ok. Show Wolfsburg-Colonia: Bundesliga, i risultati - La terza giornata di Bundesliga si sviluppa oltre il successo (2- Segnala tuttomercatoweb.com