Ravenna Con il Perugia verso il tutto esaurito
L’aria è quella del tutto esaurito. Arriva il Perugia – stasera, alle 20.30, arbitro Angelillo di Nola; diretta a pagamento su Sky – e la limitata capienza del Benelli (4.995 posti, settore ospiti compreso) torna prepotentemente d’attualità. Sarà anche il blasone del grifo, ma la verità è che il Ravenna 2° della classe in solitaria, reduce da 3 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato, ha riacceso un entusiasmo ed una partecipazione sopite per anni. Curva Mero esaurita da mercoledì sera; tribuna numerata e tribuna laterale praticamente sold out; gli eventuali residui biglietti di parterre restano disponibili online e, dalle 19, ai botteghini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ravenna - perugia
Ufficializzati i tre raggruppamenti della serie C: niente sorprese nella composizione. Come da previsioni, ripescato il Ravenna. Il girone B che fa sognare il Cavallino. Dentro Perugia, Livorno, Samb e 5 neopromosse
Perugia: il mercato è a ostacoli. Sfuma Corsinelli, verso Ravenna
LE AVVERSARIE. Ravenna, rinforzi top. Ascoli, Perugia e Carpi: quanti colpi
Week end di serie C ormai alle porte per le umbre. Domani sera, alle 20,30, Perugia in campo a Ravenna. Sabato, alle 15, tocca invece a Gubbio e Ternana. Fere in campo a Sassari, contro la Torres, il Gubbio ospita invece il Bra - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna – Perugia al Benelli venerdì sera: possibili modifiche alla viabilità - X Vai su X
Ravenna-Perugia: curva Mero esaurita, gran colpo d’occhio al Benelli; 15/09/2025 - 16:26 RAVENNA PERUGIA, AL VIALA VENDITA DEI BIGLIETTI; Aeroporto La Spreta, Mingozzi (Pri): Velivoli leggeri e tratte a breve raggio per intercettare esigenze dei viaggiatori.
Ravenna Con il Perugia verso il tutto esaurito - Non si nasconde mister Marchionni: "Oggi capiremo cosa vogliamo fare da grandi" ... Scrive msn.com
Il Benelli a un passo dal tutto esaurito per il Ravenna: «Contro il Perugia partita fondamentale» - Lo presenta così, mister Marco Marchionni, l'anticipo di venerdì sera (calcio ... Segnala ravennaedintorni.it