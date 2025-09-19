ravenna con il perugia verso il tutto esaurito

L’aria è quella del tutto esaurito. Arriva il Perugia – stasera, alle 20.30, arbitro Angelillo di Nola; diretta a pagamento su Sky – e la limitata capienza del Benelli (4.995 posti, settore ospiti compreso) torna prepotentemente d’attualità. Sarà anche il blasone del grifo, ma la verità è che il Ravenna 2° della classe in solitaria, reduce da 3 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato, ha riacceso un entusiasmo ed una partecipazione sopite per anni. Curva Mero esaurita da mercoledì sera; tribuna numerata e tribuna laterale praticamente sold out; gli eventuali residui biglietti di parterre restano disponibili online e, dalle 19, ai botteghini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

