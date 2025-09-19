Ravenna blocca esplosivi per Israele Rimini cancella lo stand alla fiera | l’Emilia-Romagna prende posizione su Gaza

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due decisioni nel giro di poche ore da parte degli amministratori emiliano-romganoli hanno creato polemiche in merito ai rapporti tra Italia e Israele. Prima il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha fermato due container di esplosivi diretti ad Haifa. Nelle stesse ore, a Rimini, il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale e il sindaco Jamil Sadegholvaad hanno ottenuto l’esclusione dell’Ente del turismo israeliano dal Ttg Travel Experience, la principale fiera del settore. La vicenda. Tutto parte dal porto di Ravenna, quando inizia a correre voce tra i portuali dell’imminiente arrivo di due container pieni di esplosivi destinati a Israele. 🔗 Leggi su Open.online

