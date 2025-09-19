Rashford ha ricordato chi può ancora essere è lo United a uscire peggio da Newcastle-Barcellona Telegraph

Il Barcellona ha vinto 2-1 contro il Newcastle fuori casa; protagonista del match è stato il neo-innesto Marcus Rashford, autore di una doppietta. L’ex United si sta riscattando dopo periodi complicati vissuti con i Red Devils; lo scorso anno era stato ceduto in prestito all’Aston Villa, ora ai blaugrana. Rashford protagonista in Champions, segna una doppietta contro il Newcastle. Il Telegraph scrive: Una volta che la fiducia di Rashford è aumentata così tanto, c’è stato un assaggio del giocatore che il Manchester United aveva e che ha perso. Se il suo primo gol con il Barcellona gli ha ricordato cosa fosse il calcio d’élite, il secondo è stato frutto del lavoro di un uomo che aveva buttato via tutte le sue ansie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

