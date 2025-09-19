Rashford ha ricordato chi può ancora essere è lo United a uscire peggio da Newcastle-Barcellona Telegraph
Il Barcellona ha vinto 2-1 contro il Newcastle fuori casa; protagonista del match è stato il neo-innesto Marcus Rashford, autore di una doppietta. L’ex United si sta riscattando dopo periodi complicati vissuti con i Red Devils; lo scorso anno era stato ceduto in prestito all’Aston Villa, ora ai blaugrana. Rashford protagonista in Champions, segna una doppietta contro il Newcastle. Il Telegraph scrive: Una volta che la fiducia di Rashford è aumentata così tanto, c’è stato un assaggio del giocatore che il Manchester United aveva e che ha perso. Se il suo primo gol con il Barcellona gli ha ricordato cosa fosse il calcio d’élite, il secondo è stato frutto del lavoro di un uomo che aveva buttato via tutte le sue ansie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: rashford - ricordato
Stasera i blaugrana saranno senza Lamine Yamal, bloccato dal mal di schiena e con tempi di recupero ancora da definire, quindi potrebbe toccare al nuovo arrivato Marcus Rashford prendere il suo posto. ” Il calcio europeo di alto livello riparte e questa sera Vai su Facebook
Rashford: il Manchester United è nella terra di nessuno - In prestito al Barcellona, ma ormai lontano dal Manchester United dove ha giocato quasi vent'anni fin dalle giovanili, Marcus Rashford ha espresso tutta la sua delusione per la situazione dei Red ... Si legge su ansa.it
Rashford: "L'obiettivo è vincere. Sarebbe fantastico contribuire alla storia del Barça" - Il trasferimento di Marcus Rashford al Barcellona ha rappresentato uno dei movimenti più importanti di questo mercato estivo. Come scrive tuttomercatoweb.com