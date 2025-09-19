Rashford ha ricordato chi può ancora essere è lo United a uscire peggio da Newcastle-Barcellona Telegraph

Ilnapolista.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha vinto 2-1 contro il Newcastle fuori casa; protagonista del match è stato il neo-innesto Marcus Rashford, autore di una doppietta. L’ex United si sta riscattando dopo periodi complicati vissuti con i Red Devils; lo scorso anno era stato ceduto in prestito all’Aston Villa, ora ai blaugrana. Rashford protagonista in Champions, segna una doppietta contro il Newcastle. Il Telegraph scrive: Una volta che la fiducia di Rashford è aumentata così tanto, c’è stato un assaggio del giocatore che il Manchester United aveva e che ha perso. Se il suo primo gol con il Barcellona gli ha ricordato cosa fosse il calcio d’élite, il secondo è stato frutto del lavoro di un uomo che aveva buttato via tutte le sue ansie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

rashford ha ricordato chi pu242 ancora essere 232 lo united a uscire peggio da newcastle barcellona telegraph

© Ilnapolista.it - Rashford ha ricordato chi può ancora essere, è lo United a uscire peggio da Newcastle-Barcellona (Telegraph)

In questa notizia si parla di: rashford - ricordato

Rashford: il Manchester United è nella terra di nessuno - In prestito al Barcellona, ma ormai lontano dal Manchester United dove ha giocato quasi vent'anni fin dalle giovanili, Marcus Rashford ha espresso tutta la sua delusione per la situazione dei Red ... Si legge su ansa.it

Rashford: "L'obiettivo è vincere. Sarebbe fantastico contribuire alla storia del Barça" - Il trasferimento di Marcus Rashford al Barcellona ha rappresentato uno dei movimenti più importanti di questo mercato estivo. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rashford Ha Ricordato Pu242