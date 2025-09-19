Rashford decisivo in Champions | è l'ennesimo calciatore che risorge dopo l'addio al Manchester United
Marcus Rashford con una doppietta ha deciso Newcastle-Barcellona di Champions League. L'inglese, che ha sostituito Yamal, è l'ennesimo calciatore che dopo l'addio al Manchester United rifiorisce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’INGHILTERRA DI TUCKEL L’Inghilterra sfiderà nelle qualificazioni mondiali sempre in casa l’Albania il 21 marzo e la Lettonia il 24 marzo Tuchel ha convocato i debuttanti Quansah, Trafford, Burn, Lewis Skelly Grandi ritorni per Rashford e Henderson Vai su Facebook
