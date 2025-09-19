Rapporto sulla distribuzione di Logista Didier Ellena di JTI Italia | Nella regolamentazione delle accise sul tabacco l’Italia rappresenta una best practice a livello europeo

Così il Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda, intervenuto all’evento di presentazione del Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo realizzato da Logista, commentando le recenti proposte della Commissione europea sulla tassazione dei prodotti del tabacco Milano, 19 settembre 2025 - “Il calendario fiscale triennale delle accise sul tabacco in Italia si è consolidato come una best practice a livello europeo, offrendo stabilità e prevedibilità al sistema, assicurando entrate certe per lo Stato e favorendo al tempo stesso maggiori investimenti. Per questo motivo, JTI non può che sottolineare l’importanza di adottare lo stesso approccio pragmatico anche a livello UE, così da rendere più equilibrate e sostenibili le recenti proposte della Commissione europea sulla tassazione dei prodotti del tabacco”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rapporto sulla distribuzione di Logista, Didier Ellena di JTI Italia: “Nella regolamentazione delle accise sul tabacco l’Italia rappresenta una best practice a livello europeo”

In questa notizia si parla di: rapporto - distribuzione

#Logista presenta il Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025 - X Vai su X

In Italia la distribuzione della ricchezza segue una linea di separazione netta tra le generazioni. L’ultimo rapporto Censis sulla situazione sociale dell’Italia evidenzia che la ricchezza pro-capite è in diminuzione, ma soprattutto che la maggior parte del patrimo Vai su Facebook

Logista: presentato il Rapporto 2025 sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non; Logista, presentato Rapporto 2025 sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo; Logista, presentato il Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo 2025; in crescita i prodotti senza combustione (18% nel 2024).

Didier Ellena: “Nella regolamentazione delle accise sul tabacco l’Italia rappresenta una best practice a livello europeo” - Rapporto sulla distribuzione di Logista, Didier Ellena: “Nella regolamentazione delle accise sul tabacco l’Italia rappresenta una best practice a livello europeo” ... Come scrive msn.com

Logista presenta il Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025: “Il settore trasferisce alle casse dello Stato circa 15 miliardi di euro tra IVA e ... - Logista, in partnership con Fondazione Tor Vergata, ha presentato il Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025. Si legge su agimeg.it