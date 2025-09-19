Rapina all’ufficio postale di Monguzzo | uomo armato fugge con il bottino

Quicomo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina in pieno giorno questa mattina 19 settembre allufficio postale di Monguzzo. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, un uomo armato con pistola sarebbe entrato nei locali riuscendo a impossessarsi di una somma di denaro.Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapina - ufficio

Rapina all’ufficio postale di Maddaloni, sconto di pena per rapinatore giuglianese

Tentata rapina ad un ufficio postale, arrestato 37enne

Un arresto per una rapina in un ufficio postale a Sala Consilina

Tentata rapina alle Poste: l’irruzione, le minacce e la fuga - Così si è sentito apostrofare il direttore dell’ufficio di Ponte all’Abate di Poste Italiane. Secondo lanazione.it

Rapina sventata all’ufficio postale al Vomero: indagini in corso per individuare i responsabili - Rapina sventata ai danni dell'ufficio postale che sorge in via Omodeo 12, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina All8217ufficio Postale Monguzzo