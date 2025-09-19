Rapina all’ufficio postale di Monguzzo | uomo armato fugge con il bottino
Rapina in pieno giorno questa mattina 19 settembre all’ufficio postale di Monguzzo. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, un uomo armato con pistola sarebbe entrato nei locali riuscendo a impossessarsi di una somma di denaro.Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri. 🔗 Leggi su Quicomo.it
