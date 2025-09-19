La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 18enne di Sant’Antimo, già sottoposto a misura restrittiva per un altro episodio. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha disposto la permanenza in casa per il giovane, che all’epoca dei fatti contestati era ancora minorenne. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina a Sant’Antimo, arrestato 18enne: incastrato da un’impronta sul vetro della cassa