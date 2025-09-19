Rapina a Sant’Antimo arrestato 18enne | incastrato da un’impronta sul vetro della cassa

Teleclubitalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 18enne di SantAntimo, già sottoposto a misura restrittiva per un altro episodio. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha disposto la permanenza in casa per il giovane, che all’epoca dei fatti contestati era ancora minorenne. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

rapina a sant8217antimo arrestato 18enne incastrato da un8217impronta sul vetro della cassa

© Teleclubitalia.it - Rapina a Sant’Antimo, arrestato 18enne: incastrato da un’impronta sul vetro della cassa

In questa notizia si parla di: rapina - sant

Sant’Anastasia, irrompe dalle suore durante la messa, spara in aria e tenta la rapina ai fedeli

Tentata rapina in chiesa a Sant’Anastasia, il prefetto di Napoli: “Ferma condanna, atto vile”

Sant’Anastasia, tenta rapina durante messa e spara: panico tra suore in chiesa

Cerca Video su questo argomento: Rapina Sant8217antimo Arrestato 18enne