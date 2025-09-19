Ranking Uefa l’Inter resta sul podio | nel mirino il sorpasso sul Bayern Monaco la classifica

Ranking Uefa, la posizione aggiornata dell’Inter dopo l’ultima partita disputata dai nerazzurri in Champions League. I dettagli. Debutto europeo perfetto per l’ Inter di Cristian Chivu, che inaugura la sua stagione di Champions League con una vittoria solida e convincente in uno degli stadi più prestigiosi del calcio europeo. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, i nerazzurri si sono imposti per 2-0 sull’ Ajax grazie a una doppietta di Marcus Thuram, autentico protagonista della serata. Una prestazione matura, autorevole e finalmente continua, come auspicato dallo stesso tecnico romeno alla vigilia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranking Uefa, l’Inter resta sul podio: nel mirino il sorpasso sul Bayern Monaco, la classifica

In questa notizia si parla di: ranking - uefa

Ranking UEFA aggiornato: chi sale, chi scende e perché conta davvero

Roma Femminile, soddisfazione europea: giallorosse nella top 10 del Ranking UEFA

Ranking Uefa Inter, i nerazzurri sopra al PSG nel 2025-26: soltanto un’altra italiana nella top 10! La classifica

Ranking Uefa 2025 2026 per nazioni: la classifica aggiornata | Sky Sport - X Vai su X

Il ranking #UEFA dopo la prima giornata di #UCL Tutti gli aggiornamenti Vai su Facebook

Ranking Uefa l’Inter resta sul podio | staccate le rivali italiane la classifica.

Ranking UEFA, l'Italia resta al terzo posto alle spalle della Spagna - L'Italia resta al terzo posto nel ranking UEFA alle spalle di Spagna e Inghilterra, graduatoria che determina i due paesi che avranno diritto ad avere una squadra in più in Champions nel 2025- tuttomercatoweb.com scrive

L’Italia accorcia sulla Spagna e torna a sperare nella quinta squadra in Champions - I minuti di recupero di Europa League fanno sognare il calcio italiano: i gol di Shomurodov e Isaksen, che hanno dato le vittorie nei match di andata degli ... Come scrive repubblica.it