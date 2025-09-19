Rally Elba a rischio il prefetto di Livorno | Senza il rispetto degli standard di sicurezza non sarà autorizzato

Livornotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rally Elba, giunto quest'anno alla 37esima edizione e da sempre una delle corse più importanti del circuito, rischia di non poter essere “autorizzato per motivi legati alla sicurezza”. Questo quanto emerso nell'incontro che si è svolto nella prefettura di Livorno incentrato proprio sulla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

