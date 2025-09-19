Rally Elba a rischio il prefetto di Livorno | Senza il rispetto degli standard di sicurezza non sarà autorizzato
Il Rally Elba, giunto quest'anno alla 37esima edizione e da sempre una delle corse più importanti del circuito, rischia di non poter essere “autorizzato per motivi legati alla sicurezza”. Questo quanto emerso nell'incontro che si è svolto nella prefettura di Livorno incentrato proprio sulla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: rally - elba
Riunione in Prefettura per il Rally dell’Elba 2025 - X Vai su X
BEN 153 ISCRITTI PER IL TROFEO LOCMAN- RALLY ELBA STORICO L’evento, in programma per il 24-27 settembre, ha di nuovo soddisfatto le attese, confermandosi appuntamento ambìto e di respiro internazionale. Una nuova storia sportiva è pronta ad e - facebook.com Vai su Facebook
Rally Elba a rischio, il prefetto di Livorno: Senza gli standard di sicurezza non sarà autorizzato.