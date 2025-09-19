Raja Jackson finisce in carcere dopo il brutale pestaggio su Syko Stu dello scorso mese

Qualche settimana fa Raja Jackson, figlio della leggenda UFC Quinton "Rampage" Jackson, si è fatto conoscere nel modo peggiore al mondo intero quanto durante un evento della Knokx Pro Wrestling ha assalito violentemente sul ring, con decine di pugni veri, il malcapitato wrestler Syko Stu, il tutto mentre era in una live streaming su Kick. Una vendetta programmata, per via di un alterco prima dello show, che ha mandato Stu in ospedale privo di coscienza, con il wrestler che ha riportato una frattura alla mascella e solo dopo diversi giorni è potuto uscire dall'ospedale ed è attualmente in convalescenza a casa.

