La concorrenza è fondamentale e Rai1 si era adagiato sugli allori, tra eccesso di repliche, format superati e comunicazione soft. Il successo della Ruota della Fortuna ha scosso le acque. Parliamo ovviamente della concorrenza che ha fatto bene a Canale 5, reduce da una stagione tra le più nere fin dalla fondazione con un access prime time doppiato e a volte triplicato da Affari Tuoi, che è stata costretta a pensare a qualcos’altro per quella fascia che non facesse rima solo con Antonio Ricci, Striscia la Notizia e Paperissima Sprint. E così ecco arrivare la Ruota che ha salvato la fascia più importante e redditizia della tv. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1: INSEGNO STRAVINCE E SI ALLUNGA, STOP ALLE REPLICHE, ESTATE 2026 TUTTO ACCESO