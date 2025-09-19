Rai1 brilla con ‘Jukebox’ Scotti domina l’access di Canale 5

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica, varietà e grandi numeri: la sfida degli ascolti televisivi di ieri sera si è conclusa con il trionfo di Rai1 in prima serata, mentre nell’access prime time Canale 5 ha confermato la propria supremazia. Una serata che ha mescolato novità, conferme e qualche inattesa sorpresa. La notte delle hit conquista il pubblico La prima . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

rai1 brilla con 8216jukebox8217 scotti domina l8217access di canale 5

© Sbircialanotizia.it - Rai1 brilla con ‘Jukebox’, Scotti domina l’access di Canale 5

In questa notizia si parla di: rai1 - brilla

UNOMATTINA WEEKLY: LORELLA BOCCIA BRILLA TRA FRESCHEZZA ED ASCOLTI RECORD NELL’ESTATE DI RAI1

La ruota della fortuna trionfa e Rai1 crolla, Gerry Scotti potrebbe tenere testa a Stefano De Martino e Affari tuoi - Continua il successo de La Ruota della Fortuna, mentre crollano gli ascolti dell’access prime time di Rai1. fanpage.it scrive

Ascolti tv martedì 19 agosto: Canale 5 batte Rai1 in prima serata, Gerry Scotti vicino a doppiare Techetechetè - In prima serata Canale 5 tiene testa a Rai1, ma il vero risultato da tenere in considerazione è quello dell’access, con La Ruota della Fortuna che ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rai1 Brilla 8216jukebox8217 Scotti