rai nunzia de girolamo riparte da morgan mellone sogna fiorello nel daytime

In attesa di Fiorello, che al momento resta un sogno, il daytime Rai si rimette in moto. Domani pomeriggio è la volta di ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo che approda al sabato pomeriggio alle 17:10 circa. Primi ospiti: Morgan che torna in Rai, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz. “Ciao Maschio aveva bisogno di un restyling, di nuove sfide ed è arrivata la proposta del direttore Mellone”, spiega De Girolamo. “Con la squadra abbiamo adattato il programma al sabato pomeriggio, ma la struttura di base rimane la stessa di sempre. Lo studio sarà più luminoso, avremo un quintetto al femminile che suonerà lo swing, le ‘Swingeresse’, un inviato speciale, Edoardo Tavassi dai social alla tv in giro per l’Italia, che chiederà pareri alle persone sui temi al centro della puntata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

