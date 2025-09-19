Rai Nunzia De Girolamo riparte da Morgan Mellone sogna Fiorello nel daytime
In attesa di Fiorello, che al momento resta un sogno, il daytime Rai si rimette in moto. Domani pomeriggio è la volta di ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo che approda al sabato pomeriggio alle 17:10 circa. Primi ospiti: Morgan che torna in Rai, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz. “Ciao Maschio aveva bisogno di un restyling, di nuove sfide ed è arrivata la proposta del direttore Mellone”, spiega De Girolamo. “Con la squadra abbiamo adattato il programma al sabato pomeriggio, ma la struttura di base rimane la stessa di sempre. Lo studio sarà più luminoso, avremo un quintetto al femminile che suonerà lo swing, le ‘Swingeresse’, un inviato speciale, Edoardo Tavassi dai social alla tv in giro per l’Italia, che chiederà pareri alle persone sui temi al centro della puntata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nunzia - girolamo
Nunzia De Girolamo raddoppia su Rai 1
Nunzia De Girolamo, la decisione a sorpresa della Rai: cosa succede
Myrta merlino e nunzia de girolamo in vacanza insieme: scopri le foto esclusive
Nunzia De Girolamo, innamorata della gente (e della vita). Torna da sabato alle 17.10 su #Rai1 #CiaoMaschio. La conduttrice al #RadiocorriereTv: «Se sei vero alle persone arriva, diventi uno di famiglia.» L'intervista continua qui http://bit.ly/463vyxg Vai su Facebook
Morgan torna in Rai, ospite domani di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio'; Ciao Maschio, la nuova stagione; Palinsesto Rai, quando tornano in onda i programmi del Day Time: Ciao Maschio, Linea Verde e Affari Tuoi.
Rai, Nunzia De Girolamo riparte da Morgan, Mellone sogna Fiorello nel daytime - In attesa di Fiorello, che al momento resta un sogno, il daytime Rai si rimette in moto. Riporta lapresse.it
De Girolamo, 'Ciao Maschio di sabato una nuova sfida' - Nel debutto ci sarà il divertimento con Francesco Paolantoni, il ritorno di Morgan, che sarà diverso dal solito, e Sergio Muniz. Si legge su ansa.it