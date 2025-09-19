Rai Benjamin rischia la squalifica ma vince il suo primo oro mondiale nei 400hs Delusione Warholm

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Epilogo thrilling per la finale dei 400 ostacoli uomini ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Rai Benjamin ha stravinto il duello stellare con Karsten Warhlom, chiudendo il cerchio e conquistando il primo titolo iridato individuale della carriera dopo tre piazzamenti di fila tra secondo (2019-2022) e terzo posto (2023). Il fuoriclasse statunitense, campione olimpico in carica, ha disputato una gara praticamente perfetta rischiando però di buttare via tutto all’ultimo ostacolo, impattando la sua barriera e spostando leggermente anche quella che ha poi superato il nigeriano Ezekiel Nathaniel nella corsia affianco. 🔗 Leggi su Oasport.it

rai benjamin rischia la squalifica ma vince il suo primo oro mondiale nei 400hs delusione warholm

© Oasport.it - Rai Benjamin rischia la squalifica ma vince il suo primo oro mondiale nei 400hs. Delusione Warholm

In questa notizia si parla di: benjamin - rischia

Rai Benjamin rischia la squalifica ma vince il suo primo oro mondiale nei 400hs. Delusione Warholm; Sveva Gerevini: “Mesi e mesi di fatica vengono coronati, spero di migliorare domani”; Atletica, Mondiali 2023: Richardson imperiale sui 100, Zango vola, sassata di Stahl. Molinarolo magica, Sibilio out.

Cerca Video su questo argomento: Rai Benjamin Rischia Squalifica