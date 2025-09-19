Rai Benjamin rischia la squalifica ma vince il suo primo oro mondiale nei 400hs Delusione Warholm
Epilogo thrilling per la finale dei 400 ostacoli uomini ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Rai Benjamin ha stravinto il duello stellare con Karsten Warhlom, chiudendo il cerchio e conquistando il primo titolo iridato individuale della carriera dopo tre piazzamenti di fila tra secondo (2019-2022) e terzo posto (2023). Il fuoriclasse statunitense, campione olimpico in carica, ha disputato una gara praticamente perfetta rischiando però di buttare via tutto all’ultimo ostacolo, impattando la sua barriera e spostando leggermente anche quella che ha poi superato il nigeriano Ezekiel Nathaniel nella corsia affianco. 🔗 Leggi su Oasport.it
