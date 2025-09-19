Ragazzini terribili imbrattano e danneggiano la villetta del Convento L’ira del sindaco
SALICE SALENTINO - Nella tarda serata di mercoledì scorso alcuni ragazzi hanno nuovamente danneggiato la villetta del Convento nel Comune di Salice Salentino. Si tratta dell’area del parco pubblico, realizzato a ridosso del convento "Madonna della Visitazione", con una superficie di 2.500 metri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: ragazzini - terribili
UNA NMC U14 DA CAPOGIRO SCONFIGGE L’AURORA BRINDISI E SI AGGIUDICA LA CAROLI HOTELS BASKETBALL CUP! Missione compiuta per i ragazzini terribili di coach Mensitieri: ad Ugento, nell’ultimo atto della X Edizione della Caroli Hotels B Vai su Facebook
Ragazzini terribili imbrattano e danneggiano la villetta del Convento. L’ira del sindaco.
Ragazzini terribili imbrattano e danneggiano la villetta del Convento. L’ira del sindaco - Nuovo raid vandalico nel parco pubblico a ridosso del convento "Madonna della Visitazione” a Salice Salentino: panchine rotte, colonne in carparo frantumate e scritte sulla pavimentazione del pergolat ... Come scrive lecceprima.it