Ragazzini entrano in un capannone abbandonato e vengono rapinati

Sono entrati in un capannone abbandonato per fare “urbex” (esplorare luoghi abbandonati), ma sono stati rapinati da due uomini.È successo in via Argentina a Paderno Dugnano, nell’hinterland nord di Milano, nella serata di mercoledì 17 settembre. Vittime della rapina tre ragazzini di 14 anni che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

