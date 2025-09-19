Ragazzina di 12 anni violentata il video è su WhatsApp Un papà | Ho visto tutto sul telefono di mia figlia

Un uomo di 50 anni di Sulmona (in provincia dell'Aquila) ha deciso di andare dai carabinieri per dare il suo contributo sulla vicenda della ragazzina di 12 anni che sarebbe stata abusata sessualmente e ricattata da un 18enne e un 14enne, che avrebbero filmato le violenze per poi diffonderle su. 🔗 Leggi su Today.it

Ragazzina violentata a Sulmona: abusi già a 10 anni, tra gli indagati due cugini; Violentata a Sulmona, forse abusi già a 10 anni. Indagati due cugini; Sulmona, violentano una dodicenne per mesi e postano i video. Uno è minorenne. Lei denuncia: “Basta”.

Violentata a Sulmona, forse abusi già a 10 anni. Indagati due cugini - La vittima delle violenze, oggi 12enne, avrebbe iniziato a subire le molestie già due anni fa da parte di due cugini, anche loro giovanissimi. Scrive tg24.sky.it

Stuprata e filmata a 12 anni, gli abusi alla ragazzina registrati in casa: “Se parli pubblichiamo tutto”. Ma i video erano già su Whatsapp - Orrore a Sulmona, abusi ripetuti nelle case di un coetaneo e di un 18enne (indagati). Come scrive quotidiano.net