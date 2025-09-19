RAGAZZI PERDUTI | Vuoto di Valori e Criminalità Minorile Comprendere per Intervenire

. Il fenomeno della criminalità minorile rappresenta una delle sfide più urgenti e delicate del nostro tempo. Un disagio profondo, alimentato da un vuoto di valori e da contesti familiari e sociali fragili, che spinge sempre più giovani verso comportamenti devianti e percorsi di esclusione. Per affrontare questa emergenza educativa e sociale, le associazioni Donne al Centro e Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Minorile (ONBD) promuovono una tavola rotonda di alto profilo istituzionale e professionale, con il patrocinio del Senato della Repubblica e su iniziativa del Senatore Andrea Paganella. 🔗 Leggi su 361magazine.com

