RAGAZZI PERDUTI | Vuoto di Valori e Criminalità Minorile Comprendere per Intervenire

361magazine.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il fenomeno della criminalità minorile rappresenta una delle sfide più urgenti e delicate del nostro tempo. Un disagio profondo, alimentato da un vuoto di valori e da contesti familiari e sociali fragili, che spinge sempre più giovani verso comportamenti devianti e percorsi di esclusione. Per affrontare questa emergenza educativa e sociale, le associazioni  Donne al Centro  e  Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Minorile (ONBD)  promuovono una tavola rotonda di alto profilo istituzionale e professionale, con il patrocinio del Senato della Repubblica e su iniziativa del Senatore  Andrea Paganella. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ragazzi perduti vuoto di valori e criminalit224 minorile comprendere per intervenire

© 361magazine.com - RAGAZZI PERDUTI: Vuoto di Valori e Criminalità Minorile. Comprendere per Intervenire

In questa notizia si parla di: ragazzi - perduti

RAGAZZI PERDUTI: Vuoto di Valori e Criminalità Minorile. Comprendere per Intervenire.

ragazzi perduti vuoto valoriRAGAZZI PERDUTI: Vuoto di Valori e Criminalità Minorile. Comprendere per Intervenire - Il fenomeno della criminalità minorile rappresenta una delle sfide più urgenti e delicate del nostro tempo. Segnala 361magazine.com

Cerca Video su questo argomento: Ragazzi Perduti Vuoto Valori