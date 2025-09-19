Ragazze fotografate a scuola e spogliate con l' Ia | l' allarme lanciato dall' associazione siciliana Meter

«L’intelligenza artificiale è la nuova frontiera della pedofilia, riesce a denudare studentesse e minori»: la denuncia parte dall’associazione Meter di don Fortunato Di Noto che, proprio nei giorni dell’apertura delle scuole, ha scoperto su due gruppi del social network Telegram centoventicinque immagini di studentesse manipolate. È il fenomeno del “deepnude” – video e immagini create. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ragazze fotografate a scuola e spogliate con l'Ia: l'allarme lanciato dall'associazione siciliana Meter

Immagini di 25 #ragazze, di cui una è ritratta quando era ancora #minorenne, sono state sottratte dai loro profili #social e pubblicate, con tanto di nomi, su un sito #porno. Indagato un 23enne - facebook.com Vai su Facebook

