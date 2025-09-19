Ragazze fotografate a scuola e spogliate con l' Ia | l' allarme lanciato dall' associazione siciliana Meter

Feedpress.me | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’intelligenza artificiale è la nuova frontiera della pedofilia, riesce a denudare studentesse e minori»: la denuncia parte dallassociazione Meter di don Fortunato Di Noto che, proprio nei giorni dell’apertura delle scuole, ha scoperto su due gruppi del social network Telegram centoventicinque immagini di studentesse manipolate. È il fenomeno del “deepnude” – video e immagini create. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ragazze fotografate a scuola e spogliate con l ia l allarme lanciato dall associazione siciliana meter

© Feedpress.me - Ragazze fotografate a scuola e spogliate con l'Ia: l'allarme lanciato dall'associazione siciliana Meter

In questa notizia si parla di: ragazze - fotografate

Le foto di 4 studentesse e una docente spogliate con Telegram e condivise. Il caso in un liceo di Roma; Manda foto di compagne e professoresse nude sulla chat di classe: studente sospeso per 15 giorni; Roma, studentesse e prof spogliate con l’intelligenza artificiale: sospeso e denunciato un ragazzo.

Cerca Video su questo argomento: Ragazze Fotografate Scuola Spogliate