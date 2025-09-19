Raffaele Capperi | Venivo bullizzato per il mio viso ma ce l’ho fatta Ho trasformato le ferite in forza per aiutare gli altri
Nato con la sindrome di Treacher Collins, oggi è un punto di riferimento per tanti ragazzi. E ci spiega che l’unico modo per liberarsi dal bullismo è aprirsi e parlarne. Come ha fatto lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
