Race For Glory | Audi vs Lancia | la rivalità epica che ha ispirato il film con Riccardo Scamarcio

Il film Race for Glory: Audi vs. Lancia racconta l’epica sfida tra Audi e Lancia nel campionato rally del 1983, un anno cruciale nella storia delle corse. Il manager Cesare Fiorio, nel film Riccardo Scamarcio, guidò il team Lancia, ingaggiando il pilota tedesco Walter Röhrl, campione del mondo, per contrastare Audi, dominatrice con la Quattro a trazione integrale, pilotata da Hannu Mikkola e Michele Mouton. Lancia vinse il titolo costruttori con la nuova Rally 037, una vettura a trazione posteriore, in una storia da Davide contro Golia. Röhrl trionfò in rally chiave come Monte Carlo, Portogallo, Grecia e Sanremo, sfruttando tattiche innovative e la superiorità su asfalto nonostante le debolezze su neve. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Race For Glory: Audi vs Lancia: la rivalità epica che ha ispirato il film con Riccardo Scamarcio

In questa notizia si parla di: race - glory

Race for Glory: Audi vs Lancia, stasera su Rai 2 il film con Riccardo Scamarcio

Due figure insostituibili nella ricostruzione dettagliata del periodo storico della #Lancia037. I fratelli Baldi sono stati sul set di #RaceForGlory per aiutare la produzione ad essere più rispettosi possibile alla realtà dell’epoca. Come lo stesso #RiccardoScamarci Vai su Facebook

