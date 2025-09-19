Rabiot l' insostituibile | per il Milan di Max è già un punto fermo

Allegri nei tre anni insieme alla Juve lo ha schierato titolare nel 94% delle partite, ovvero in 119 partite su 127. Il francese pronto a giocare subito pure a Udine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rabiot, l'insostituibile: per il Milan di Max è già un punto fermo; Milan, indispensabile Rabiot: Allegri si gode il suo tuttocampista

