Rabiot l' insostituibile | per il Milan di Max è già un punto fermo

Allegri nei tre anni insieme alla Juve lo ha schierato titolare nel 94% delle partite, ovvero in 119 partite su 127. Il francese pronto a giocare subito pure a Udine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Milan nel calciomercato estivo ha rivoluzionato la squadra, mettendo a disposizione di mister Allegri una rosa rinnovata Sono arrivati calciatori più giovani come Ricci (2001), Jashari e De Winter (2002) ed altri più esperti come Rabiot (1995)
