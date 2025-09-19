Massimiliano Allegri lo ha voluto e, da quando è arrivato, non ci rinuncia più. Adrien Rabiot è diventato in poche settimane un tassello imprescindibile del nuovo Milan. Un centrocampista completo, capace di unire corsa e quantità a qualità tecnica e inserimenti offensivi, che ha portato con sé un bagaglio di esperienza importante. In carriera, infatti, il francese ha già collezionato venti trofei tra i trionfi con il Paris Saint-Germain e quelli in Italia con la Juventus, vissuti proprio sotto la guida del tecnico livornese. L’esordio e la fiducia di Allegri. La prima apparizione con la maglia rossonera è arrivata contro il Bologna, match vinto 1-0 a San Siro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rabiot, il nuovo pilastro del Milan: Allegri non rinuncia mai al suo perno di centrocampo