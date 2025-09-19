Rabiot il nuovo pilastro del Milan | Allegri non rinuncia mai al suo perno di centrocampo
Massimiliano Allegri lo ha voluto e, da quando è arrivato, non ci rinuncia più. Adrien Rabiot è diventato in poche settimane un tassello imprescindibile del nuovo Milan. Un centrocampista completo, capace di unire corsa e quantità a qualità tecnica e inserimenti offensivi, che ha portato con sé un bagaglio di esperienza importante. In carriera, infatti, il francese ha già collezionato venti trofei tra i trionfi con il Paris Saint-Germain e quelli in Italia con la Juventus, vissuti proprio sotto la guida del tecnico livornese. L’esordio e la fiducia di Allegri. La prima apparizione con la maglia rossonera è arrivata contro il Bologna, match vinto 1-0 a San Siro. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: rabiot - nuovo
Rabiot di nuovo in Serie A, la scelta ormai è fatta
Calciomercato Juve: cambio di strategia da parte del Milan? Rabiot più lontano, Tare ora punta a regalare questo centrocampista ad Allegri. C’è un nome nuovo!
Milan, Allegri rivuole Rabiot. E spunta un nuovo bomber
Rabiot non uscirà mai. Che cosa fa per Allegri nel nuovo Milan - X Vai su X
? Le parole al miele di un grande ex che non dimentica il suo passato: parla a Dazn Adrien #Rabiot da nuovo giocatore del #Milan “Sarà emozionante giocare contro la #Juve, rimane una parte importantissima della mia vita”. Che ricordo avete del nos Vai su Facebook
Rabiot non uscirà mai. Che cosa fa per Allegri nel nuovo Milan; CALCIOMERCATO, I COLPI DELL’ULTIMO GIORNO; Milan, Rabiot parla del brutto episodio di Marsiglia: Quello che è successo è una cosa di spogliatoio.
Milan, Rabiot è già irrinunciabile: perché Allegri punta sul francese - Allegri sceglie con determinazione i suoi uomini chiave per il Milan: Adrien Rabiot è diventato in maniera rapidissima un titolare fisso. Lo riporta notiziemilan.it
Rabiot non uscirà mai. Che cosa fa per Allegri nel nuovo Milan - Il francese, grande punto di riferimento per Max anche alla Juve, è prezioso in tanti aspetti ed è già un pilastro. gazzetta.it scrive