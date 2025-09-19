Qui Senigallia Caprari è della Vigor | Ha colpi importanti

Nicholas Caprari è un nuovo giocatore della Vigor. L’ annuncio era nell’aria già da un po’ e nel tardo pomeriggio di ieri è diventato ufficiale. Si arricchisce così la batteria di attaccanti a disposizione di mister Beppe Magi. Caprari è una seconda punta, ma molto versatile, quindi il tecnico potrebbe dargli fiducia anche in altre zone dell’attacco. Il giovane anconetano si allena al "Bianchelli" già da qualche giorno: la società di Senigallia ha creduto in lui sia per non trovarsi scoperta in un reparto un po’ a corto di soluzioni, a causa dei tanti infortuni, sia per consentire a Magi di schierare degli under già pronti anche in altre zone del campo e non solo nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

