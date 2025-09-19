Quelli della classe del 1985 | Allyson Felix

Nel 1985 il mondo aveva il fiatone del Novecento, ma nessuna intenzione di fermarsi. Alla Casa Bianca c’era  Ronald Reagan, al Cremlino  Mikhail Gorbaciov. L’Italia di Craxi provava a guardare avanti, tra grandi ambizioni ed enormi contraddizioni. Il 1985 era la Guerra Fredda che cominciava a sciogliersi con l’Europa ancora divisa da un muro. L’anno dei  Queen al Live Aid  con la  Thatcher a Downing Street.  Maradona  già faceva sognare Napoli, mentre l’NBA scopriva  Michael Jordan.  Ayrton Senna  stringeva forte il volante e il mondo piangeva la strage dell’ Heysel.  Nell’infinità del cielo si scopriva il buco nell’ozono e dalla profondità del mare riemergeva lo scheletro del  Titanic. 🔗 Leggi su Agi.it

Allyson Felix, la campionessa che ha cambiato la vita delle atlete-madri; Allyson Felix infinita: la “doppia” preparazione per Tokyo della donna più medagliata dell’atletica.

L'asilo nido olimpico: a Parigi 2024 uno spazio dove gli atleti possono stare insieme ai figli - Allyson Felix è stata una delle velociste più di successo nella storia dell’atletica leggera. rainews.it scrive

