Quella di Trump non è cancel culture è scivolamento verso Mosca

Linkiesta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non abbiamo fatto in tempo a digerire l’incredibile interruzione in tronco del talk show di Jimmy Kimmel (dopo quello di Steve Colbert) che Donald J. Trump ha pensato bene di designare come «organizzazione terroristica» il movimento antifascista e, nella stessa giornata, si arrestare undici dirigenti politici democratici eletti nella città di New York. Siccome non esiste una struttura, un partito, un comitato antifa, per il decreto social di Trump sono potenzialmente terroristi – e come tali potranno essere fermati, processati e condannati – tutti gli americani che manifestano pubblicamente un dissenso da sinistra nei confronti del regime trumpiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

quella di trump non 232 cancel culture 232 scivolamento verso mosca

© Linkiesta.it - Quella di Trump non è cancel culture, è scivolamento verso Mosca

In questa notizia si parla di: trump - cancel

“Dalla cancel culture al metodo Trump. È finito il politicamente corretto?”. L'evento con Cerno e Osho a Caorle - Tempi e il Comune di Caorle hanno organizzato la quarta edizione del Premio giornalistico Luigi Amicone, in memoria del fondatore ed ex direttore della rivista. Lo riporta iltempo.it

The Memo: Trump ignites new culture war battle over the Smithsonian — and slavery - President Trump has plunged once more into the nation’s cultural wars — this time with Washington’s famous Smithsonian Institution in his sights. Da au.news.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Trump 232 Cancel Culture