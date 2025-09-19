Quella di Trump non è cancel culture è scivolamento verso Mosca

Non abbiamo fatto in tempo a digerire l’incredibile interruzione in tronco del talk show di Jimmy Kimmel (dopo quello di Steve Colbert) che Donald J. Trump ha pensato bene di designare come «organizzazione terroristica» il movimento antifascista e, nella stessa giornata, si arrestare undici dirigenti politici democratici eletti nella città di New York. Siccome non esiste una struttura, un partito, un comitato antifa, per il decreto social di Trump sono potenzialmente terroristi – e come tali potranno essere fermati, processati e condannati – tutti gli americani che manifestano pubblicamente un dissenso da sinistra nei confronti del regime trumpiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quella di Trump non è cancel culture, è scivolamento verso Mosca

