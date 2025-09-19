Un titolo evocativo quello dello spettacolo portato in scena, domenica 21 alle 21 al Goldoni, da Alessandro Libertini con il contributo della psicologa Bianca Pananti e dell’artista Véronique Nah nell’ambito della stagione del Teatro delle Donne. ’ La chiave a triangolo ’ era infatti un passe-partout per entrare e uscire dai reparti dell’ ospedale psichiatrico Chiarugi, meglio conosciuto come manicomio di San Salvi. L’attore, autore e regista Alessandro Libertini la ricevette quando iniziò a insegnare educazione artistica nella struttura. Un’esperienza molto forte, durata sei anni, che l’artista ha trasformato in opera teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quella chiave a triangolo e le stanze di San Salvi