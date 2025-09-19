Quella chiave a triangolo e le stanze di San Salvi

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un titolo evocativo quello dello spettacolo portato in scena, domenica 21 alle 21 al Goldoni, da Alessandro Libertini con il contributo della psicologa Bianca Pananti e dell’artista Véronique Nah nell’ambito della stagione del Teatro delle Donne. ’ La chiave a triangolo ’ era infatti un passe-partout per entrare e uscire dai reparti dell’ ospedale psichiatrico Chiarugi, meglio conosciuto come manicomio di San Salvi. L’attore, autore e regista Alessandro Libertini la ricevette quando iniziò a insegnare educazione artistica nella struttura. Un’esperienza molto forte, durata sei anni, che l’artista ha trasformato in opera teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

quella chiave a triangolo e le stanze di san salvi

© Lanazione.it - Quella chiave a triangolo e le stanze di San Salvi

In questa notizia si parla di: chiave - triangolo

Firenze, in scena lo spettacolo ‘La chiave a triangolo’ al Teatro Goldoni

Quella chiave a triangolo e le stanze di San Salvi; [Guida] Lies of P – Guida completa agli indovinelli (telefoni) e alle Stanze della Trinità; Lies of P | Risposte agli Indovinelli [Dove trovare le 5 Chiavi della Trinità].

chiave triangolo stanze sanFirenze, in scena lo spettacolo ‘La chiave a triangolo’ al Teatro Goldoni - Il 21 settembre Alessandro Libertini porta in scena lo spettacolo ispirato alla sua esperienza di docente all’ospedale psichiatrico San Salvi ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiave Triangolo Stanze San