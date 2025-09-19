Uguccioni Nel ricordo degli italiani la campagna del settembre 1860, con cui l’ Armata sarda occupa le Marche pontificie, è un modesto intermezzo sullo sfondo dell’impresa dei Mille. Ma la Santa sede vive quel momento come estremo pericolo, invoca una crociata internazionale che salvi il papato dalla "rivoluzione", e migliaia di volontari – belgi, francesi, austriaci, svizzeri e irlandesi, oltreché italiani – si arruolano. In quel clima inquieto Christophe de la Moricière, promosso comandante in capo, inizia un febbrile riordino: acquista fucili e cannoni, carri, cavalli per l’artiglieria; impianta un ufficio topografico; uniforma gli organici (compagnie di 140 fanti; squadroni di 146 cavalleggeri; batterie montate di 151 artiglieri con cavalli da sella e da tiro; ecc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quel tumultuoso e lontano settembre 1860 che ci portò dal Triregno al Tricolore