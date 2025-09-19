Mentre il governo, dopo l’omicidio dell’attivista conservatore americano Charlie Kirk, si è mostrato solerte nel denunciare un supposto “clima insostenibile”, si è invece distinto per un silenzio assordante davanti a un altro gravissimo episodio di violenza: l’aggressione subita martedì a Prato da un gruppo di lavoratori, in sciopero al fine di ottenere condizioni di lavoro regolari. Un’aggressione avvenuta alla luce del sole, documentata, brutale. Eppure, ignorata. Tale episodio non è una rissa tra bande né un caso isolato: è il sintomo di un clima sempre più intollerante verso chi rivendica i propri diritti, in particolare nei settori più fragili del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Quel silenzio complice sugli operai picchiati a Prato