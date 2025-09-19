Quei volti tra le croci ci parlano di pace
Per anni i resti dei soldati caduti nella Prima guerra mondiale hanno viaggiato da un luogo all’altro: dal fronte ai piccoli cimiteri di paese, poi nei grandi sacrari. Oggi, grazie anche all’impegno di tanti studenti, quelle vite tornano ad avere un nome e un volto, per ricordarci quanto sia preziosa la pace. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: quei - volti
Misteriosa e controversa, un’apolide che dall’Ungheria approda giovanissima in Italia per ritrarre le élite sacre e profane. Attraverso quei volti, borghesi e aristocratici, politici e intellettuali, ha immortalato un’epoca. Voleva essere una fotografa, ci è riuscita imponendosi in un mondo maschile con tutta la determinazione di cui era capace
«Non dimenticherò mai i volti di quei ragazzi mentre guidavamo attraverso le fiamme. » Apple TV+ ha diffuso il trailer di The Lost Bus, nuovo film diretto da Paul Greengrass, noto per la serie di Jason Bourne e Captain Phillips, che vede Matthew McConaughe Vai su Facebook
Quei volti tra le croci ci parlano di pace - Per anni i resti dei soldati caduti nella Prima guerra mondiale hanno viaggiato da un luogo all’altro: dal fronte ai piccoli cimiteri di paese, poi nei grandi sacrari. Scrive ecodibergamo.it