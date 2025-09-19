Queens of the Dead | il trailer del debutto della figlia di George A Romero tra zombie glamour e horror
Atteso esordio dietro la macchina da presa per Tina Romero, figlia della leggenda del cinema horror, per la prima volta alla regia. L'ambientazione notturna dei club di Bushwick è lo scenario che si presenta nel trailer di Queens of the Dead, il debutto alla regia di Tina Romero, figlia dell'autore de La notte dei morti viventi George A. Romero. Per il suo primo passo nel mondo del cinema, Romero ha radunato un cast molto nutrito e anche per i fan dei film del padre sarà probabilmente un appuntamento da non perdere. La notte di terrore nel film di Tina Romero All'inizio del trailer incontriamo il personaggio di Dre (Katy O'Brien) che sta cercando di rimediare ad una brutta situazione: mancano poche ore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
