Queens of the Dead | il trailer del debutto della figlia di George A Romero tra zombie glamour e horror

Movieplayer.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atteso esordio dietro la macchina da presa per Tina Romero, figlia della leggenda del cinema horror, per la prima volta alla regia. L'ambientazione notturna dei club di Bushwick è lo scenario che si presenta nel trailer di Queens of the Dead, il debutto alla regia di Tina Romero, figlia dell'autore de La notte dei morti viventi George A. Romero. Per il suo primo passo nel mondo del cinema, Romero ha radunato un cast molto nutrito e anche per i fan dei film del padre sarà probabilmente un appuntamento da non perdere. La notte di terrore nel film di Tina Romero All'inizio del trailer incontriamo il personaggio di Dre (Katy O'Brien) che sta cercando di rimediare ad una brutta situazione: mancano poche ore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

queens of the dead il trailer del debutto della figlia di george a romero tra zombie glamour e horror

© Movieplayer.it - Queens of the Dead: il trailer del debutto della figlia di George A. Romero tra zombie, glamour e horror

In questa notizia si parla di: queens - dead

Tina Romero segue le orme del padre: il suo zombi movie gay Queens of the Dead arriva al cinema in autunno

Queens of the Dead, il primo film horror della figlia di George A Romero è uno scatenato zombie movie queer

Queens of the Dead: il trailer ufficiale del film di Tina Romero che verrà presentato alla Festa del Cinema

Queens of the Dead: il folle trailer del film di zombie della figlia di George Romero!; Queens of the Dead: il trailer ufficiale del film di Tina Romero che verrà presentato alla Festa del Cinema; Queens of the Dead: il trailer del debutto della figlia di George A. Romero tra zombie, glamour e horror.

queens of the deadQueens of the Dead: il trailer ufficiale del film di Tina Romero che verrà presentato alla Festa del Cinema - Romero debutta nella regia con una commedia horror che vede un gruppo di agguerrite drag queen cercare di contrastare un'apocalisse zombie. Lo riporta comingsoon.it

Queens of the Dead: il trailer del debutto della figlia di George A. Romero tra zombie, glamour e horror - Atteso esordio dietro la macchina da presa per Tina Romero, figlia della leggenda del cinema horror, per la prima volta alla regia. Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Queens Of The Dead