Quattro su dieci lavoratori in nero | ristorante pescarese sospeso per irregolarità gravi

Pescara - Quattro dipendenti su dieci senza contratto, sanzioni pesanti e sospensione dell’attività: nuovi controlli intensificati nel settore ristorazione per garantire legalità e sicurezza. A Pescara, un ristorante è finito sotto i riflettori dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro (NIL) dopo un controllo che ha portato alla scoperta di quattro lavoratori su dieci impiegati senza regolare contratto. L’operazione ha determinato l’immediata sospensione dell’attività e l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 15.600 euro nei confronti del titolare. Gli accertamenti hanno inoltre messo in luce la mancata formazione obbligatoria per i dipendenti coinvolti, requisito fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

