Quattro su dieci lavoratori in nero | ristorante pescarese sospeso per irregolarità gravi
Pescara - Quattro dipendenti su dieci senza contratto, sanzioni pesanti e sospensione dell’attività: nuovi controlli intensificati nel settore ristorazione per garantire legalità e sicurezza. A Pescara, un ristorante è finito sotto i riflettori dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro (NIL) dopo un controllo che ha portato alla scoperta di quattro lavoratori su dieci impiegati senza regolare contratto. L’operazione ha determinato l’immediata sospensione dell’attività e l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 15.600 euro nei confronti del titolare. Gli accertamenti hanno inoltre messo in luce la mancata formazione obbligatoria per i dipendenti coinvolti, requisito fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: quattro - dieci
Educazione finanziaria a scuola: solo quattro insegnanti su dieci hanno ricevuto una preparazione specifica. Studenti preferiscono approccio pratico. Lo studio
Ecco le dieci spiagge più instagrammate d’Italia: quattro sono in Sardegna
Dalla Regione dieci milioni per gli hotel quattro e cinque stelle
https://terninrete.it/notizie-di-terni-quattro-ternani-su-dieci-vivono-soli-alle-prese-con-un-equilibrio-precario-ed-esposti-allimprevisto/ Vai su Facebook
E no, certe notizie di @Avvenire_Nei non piacciono. Comincia un sito da quattro follower, poi arriva il resto della banda. Ma cosa non vorrebbero si sapesse? (nel tweet successivo) - X Vai su X
In nero 4 dei 10 lavoratori di un ristorante della Val Pescara: attività sospesa, denuncia e multa salata; Pescara: 4 lavoratori in nero su 10, sospesa attività ristorazione; VAL PESCARA: SCOPERTI 4 LAVORATORI IN NERO SU 10 OCCUPATI, SOSPESA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.
Lavoratori in nero, denunciato titolare di un’attività di ristorazione: sanzioni per 17mila euro - ] ... Si legge su ecoaltomolise.net
Pescara - In nero 4 addetti su dieci, sospesa attività di ristorazione - 600 euro e provvedimento di sospensione dell’attività: è l’esito di accertamenti svolti dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Pescara in un’azienda del s ... Segnala msn.com