Quattro ore di sciopero per chiedere lo stop dei bombardamenti a Gaza Il presidio a Bergamo - Foto

LA MOBILITAZIONE. In centinaia davanti a Palazzo Frizzoni: «Chiediamo corridoi umanitari e messa in sicurezza della popolazione civile». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

quattro ore sciopero chiedereQuattro ore di sciopero per chiedere lo stop dei bombardamenti a Gaza. Il presidio a Bergamo - Foto - Alle 16 è scattato lo sciopero di quattro ore indetto dalla Cgil in tutte le piazze d’Italia, per «chiedere lo stop immediato ai bombardamenti su Gaza, l’apertura di corridoi umanitari e la messa in ... Lo riporta ecodibergamo.it

