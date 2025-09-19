Quarto il nuovo Parco Urbano sarà intitolato a Giancarlo Siani
La giunta comunale di Quarto approva all’unanimità la proposta del sindaco Sabino. A fine settembre l’inaugurazione del parco di via Casalanno, realizzato grazie al finanziamento della Città Metropolitana. La città di Quarto avrà presto un nuovo Parco Urbano e porterà il nome di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino ucciso nel 1985 dai killer . 🔗 Leggi su 2anews.it
Quarto: intitolato a Siani il nuovo Parco Urbano comunale; Quarto intitola a Giancarlo Siani il nuovo Parco Urbano di via Casalanno; A Quarto, un nuovo parco urbano comunale intitolato a Giancarlo Siani.
