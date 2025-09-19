Se per Paolo Del Debbio è il giovedì il giorno più impegnativo tra 4 di Sera e Dritto e Rovescio, per Gianluigi Nuzzi è il venerdì, che lo vede di pomeriggio su Canale 5 con Dentro la Notizia e in prima serata su Rete 4 con Quarto Grado, insieme ad Alessandra Viero. Anticipazioni e ospiti del 19 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento di questa sera del programma del venerdì sera si torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. È cominciato il processo nei confronti di Louis Dassilva, imputato per omicidio volontario e pluriaggravato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarto Grado, focus sui casi Paganelli e Resinovich