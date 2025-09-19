. Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. È cominciato il processo nei confronti di Louis Dassilva, imputato per omicidio volontario e pluriaggravato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 settembre 2025