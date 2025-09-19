Quarant’anni fa ci lasciava Italo Calvino ma le sue città invisibili vivono ancora

Il 19 settembre 1985 si spegneva Italo Calvino, tra i maggiori autori del Novecento italiano. A quarantanni di distanza, la sua opera resta un punto di riferimento imprescindibile per la letteratura, la critica e persino per il dibattito pubblico. L’eredità di Calvino non è confinata alle aule scolastiche o ai manuali di storia letteraria: i suoi testi continuano a rinnovarsi nella percezione dei lettori e a fornire strumenti per interpretare il nostro tempo, fatto di complessità, incertezze e continue trasformazioni. Un autore diventato classico. La storicizzazione di Calvino è ormai compiuta: i suoi libri fanno parte a pieno titolo del canone letterario, tradotti in decine di lingue e studiati in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

