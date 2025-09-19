Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 19 Settembre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 35,13 euroMWh, che corrisponde a circa 0,333 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una lieve ripresa dopo una fase di ribasso. Dopo aver toccato un minimo di 33,12 euroMWh (0,310 euroSmc) il 14 Settembre 2025, il prezzo è risalito fino agli attuali 35,13 euroMWh (0,333 euroSmc). Questa dinamica riflette una volatilità tipica del periodo autunnale, con oscillazioni legate sia a fattori stagionali che a dinamiche di mercato internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento